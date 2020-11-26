В НАПК объяснили, как обеспечить эффективное предотвращение коррупции за ложь в декларациях

"За умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы. Иначе эффективное предотвращение коррупции будет невозможным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате конституционного кризиса сегодня одной из главных задач Верховной Рады Украины остается восстановление уголовной ответственности за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

В частности, продолжаются дискуссии относительно того, необходимо ли предусматривать заключение лица за ложь в декларации.

Так, НАПК отмечает: эффективное предотвращение коррупции возможно лишь при условии, если новая статья Уголовного кодекса будет предусматривать возможность лишения свободы за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 1,051 млн грн (500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 ноября 2020 года).

"В нашей стране подростка могут лишить свободы на несколько лет за небольшую кражу. Однако заключение за ложь в декларации на миллионы гривен некоторые считают слишком суровым наказанием. Такая позиция является необоснованной как с правовой, так и с этической точки зрения, и в целом противоречит элементарной логике", - отмечает глава НАПК Александр Новиков.

Добавляется, что к тому же, существование наказания в виде лишения свободы за недостоверные данные в декларациях - это эффективный инструмент предотвращения коррупции. Осознавая возможную ответственность, должностные лица имеют конкретную мотивацию для добродетельного заполнения декларации.

"В то же время, наличие ответственности лишь в виде штрафа, никоим образом не будет пугать коррупционеров - они вполне смогут оплатить его за счет средств, полученных нечестных путем. Таким образом, наличие такого вида наказания будет обеспечивать необходимый превентивный эффект и предоставлять возможность суду назначить достаточное и справедливое наказание каждому виновному (с учетом содеянного, личности осужденного, обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание т.д.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы закрыли ряд дел более чем на 30 млн грн за декларирование недостоверной информации в связи с недавним решение КСУ.

Так, рабочая группа Верховной Рады относительно решения вопроса вокруг Конституционного Суда провела уже пять заседаний и согласовала позиции относительно возвращения уголовной ответственности за ложь в декларациях и умышленное их непредставление.

Как ранее сообщалось в УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

Было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, "дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности", а Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Впоследствии, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

После этого к нему подали альтернативы, в том числе и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сейчас вопрос в парламенте не рассматривали, собрали рабочую группу для его обработки.