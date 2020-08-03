В МВД прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, связаны ли между собой “луцкий террорист” Максим Кривошей и “киевский террорист” Сухроб Каримов. Об этом Геращенко рассказал в комментарии журналисту УНН.
На вопрос связаны ли между собой “луцкий” и “киевский террорист”, заместитель главы МВД ответил: “не связаны”.
Напомним, ранее сегодня в столичном бизнес-центре “Леонардо” человек угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.
Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, то детонирует взрывчатка в его рюкзаке.
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Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович.
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В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчины захватили живым, взрыва не произошло.
По факту теракта открыто уголовное производство.
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