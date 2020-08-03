Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: прокуратура відкрила провадження

"Прокуратура м. Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом терористичного акту у Києві (ст. 258 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, терориста, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, затримали.

Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахмановіч. Була введена спецоперація, якою керувало СБУ.

Як повідомлялося, стало відомо, що у столичному бізнес-центрі чоловік погрожує вибухом, правоохоронці оголосили спецоперацію.