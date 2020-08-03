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Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: прокуратура відкрила провадження

Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: прокуратура відкрила провадження

Київ • УНН

 • 25961 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом теракту у Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує УНН.

"Прокуратура м. Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом терористичного акту у Києві (ст. 258 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, терориста, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, затримали.

Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахмановіч. Була введена спецоперація, якою керувало СБУ

Як повідомлялося, стало відомо, що у столичному бізнес-центрі чоловік погрожує вибухом, правоохоронці оголосили спецоперацію. 

Українські Національні Новини

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