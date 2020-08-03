Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: прокуратура открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту теракта в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.
"Прокуратура г. Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту террористического акта в Киеве (ст. 258 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, террориста, угрожавшего взорвать столичный бизнес-центр, задержали.
Напомним, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович. Была введена спецоперация, которой руководило СБУ.
Как сообщалось, стало известно, что в столичном бизнес-центре мужчина угрожает взрывом, правоохранители объявили спецоперацию.