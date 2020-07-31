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"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування

"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус “Краснилівка — Берестечко” посеред Луцька і нині перебуває у слідчому ізоляторі, оголосив голодування. Про це пише ВолиньPost із посиланням на адвоката Кривоша Сергія Тиможинського, передає УНН.

За словами адвоката, голодуванням, яке він оголосив учора, 30 липня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними.

Зокрема, Тиможинський додав, що Кривош вирішив голодувати через “порушення його прав”, зокрема — через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у СІЗО Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем, пише видання.

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Також адвокат повідомив, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, пере свої речі в умивальнику.

Видання із посиланням на пресслужбу прокуратури області повідомляє, що прокурори систематично відвідують СІЗО — жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Луцький терорист” висловився щодо видалення Зеленським записаного для нього відео

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Пізніше, о 9:25, він зателефонував у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Заступник очільника МВС Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Із терористом велися довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу “луцького терориста”, і записав відеозвернення, на якому сказав: “Фільм „Земляне“ 2005 року. Дивитися всім”.

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.

Вже 22 липня Кривошу було повідомлено про підозру за чотирма статтями. А 23 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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