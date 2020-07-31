"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування

За словами адвоката, голодуванням, яке він оголосив учора, 30 липня, ув’язнений протестує проти умов утримання його у СІЗО, які вважає неналежними.

Зокрема, Тиможинський додав, що Кривош вирішив голодувати через “порушення його прав”, зокрема — через невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери. Мовляв, тепер у СІЗО Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого. Натомість поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем, пише видання.

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Також адвокат повідомив, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених при затриманні речей. Тож Кривош, за словами адвоката, пере свої речі в умивальнику.

Видання із посиланням на пресслужбу прокуратури області повідомляє, що прокурори систематично відвідують СІЗО — жодні скарги від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили.

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Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Пізніше, о 9:25, він зателефонував у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Заступник очільника МВС Антон Геращенко назвав ім’я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Із терористом велися довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу “луцького терориста”, і записав відеозвернення, на якому сказав: “Фільм „Земляне“ 2005 року. Дивитися всім”.

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.

Вже 22 липня Кривошу було повідомлено про підозру за чотирма статтями. А 23 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.