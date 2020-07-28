Ймовірний спільник "луцького терориста" вийшов під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Харків'янин Дмитро Михайленко, ймовірний спільник "луцького терориста" Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників в автобусі в Луцьку, вийшов з-під варти під заставу. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Михайленка Андрій Костяний.
“Внесли заставу, вийшов вчора увечері”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, суд застосував до Михайленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 175,760 грн.
Додамо, що 43-річному Дмитру Михайленку було повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.
Також про підозру повідомили Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, а 23 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, взяв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Ввечері того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що спільника “луцького терориста” було затримано в Харкові.