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Ймовірний спільник "луцького терориста" вийшов під заставу

Ймовірний спільник "луцького терориста" вийшов під заставу

Київ • УНН

 • 11958 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Харків'янин Дмитро Михайленко, ймовірний спільник "луцького терориста" Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників в автобусі в Луцьку, вийшов з-під варти під заставу. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Михайленка Андрій Костяний.

“Внесли заставу, вийшов вчора увечері”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, суд застосував до Михайленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 175,760 грн.

Додамо, що 43-річному Дмитру Михайленку було повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

Також про підозру повідомили Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, а 23 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, взяв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Ввечері того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що спільника “луцького терориста” було затримано в Харкові.

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