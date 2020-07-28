Предполагаемый сообщник "луцкого террориста" вышел под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Харьковчанин Дмитрий Михайленко, вероятный сообщник "луцкого террориста" Максима Кривоша, который 21 июля захватил заложников в автобусе в Луцке, вышел из-под стражи под залог. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Михайленко Андрей Костяной.
"Внесли залог, вышел вчера вечером", - сказал адвокат.
Напомним, суд применил к Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн.
Добавим, что 43-летнему Дмитрию Михайленко было сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием.
Также о подозрении сообщили Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке, а 23 июля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, взял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Вечером того же дня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сообщника "луцкого террориста" задержали в Харькове.