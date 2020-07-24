У Харкові суд арештував ймовірного спільника "луцького терориста"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави ймовірному спільнику Максима Кривоша, який у вівторок захопив заручників в автобусі в Луцьку. Про це повідомив прессекретар прокурора Харківської області Дмитро Чубенко, передає УНН.
“Щойно ухвалою Орджонікідзевського районного суду обрано запобіжний захід харків’янину, що контактував з особою, яка захопила заручників у Луцьку. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 175,760 грн”, — повідомив речник прокуратури.
Він нагадав, що правоохоронцями після встановлення контакту між “луцьким терористом” та харків’янином було проведено обшуки у останнього. Під час них знайдено 3 пістолети, гранати та набої. 23 липня особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).
“Інформація щодо можливого продажу зброї через поштові відправлення наразі перевіряється досудовим розслідуванням. Підозрюваний каже, що відправляв монети”, — зазначив Чубенко.
Нагадаємо, у середу 43-річному Дмитру Михайленку було повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Так, цього тижня про підозру повідомили Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, а 23 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, взяв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Ввечері того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що спільника “луцького терориста” було затримано в Харкові.