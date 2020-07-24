В Харькове суд арестовал предполагаемого сообщника "луцкого террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога вероятному сообщнику Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в автобусе в Луцке. Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает УНН.
"Только что постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн", - сообщил представитель прокуратуры.
Он напомнил, что правоохранителями после установления контакта между "луцким террористом" и харьковчанином были проведены обыски у последнего. Во время них найдено 3 пистолета, гранаты и патроны. 23 июля лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием).
"Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый говорит, что отправлял монеты", - отметил Чубенко.
Напомним, в среду 43-летнему Дмитрию Михайленко было сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
Так, на этой неделе о подозрении сообщили Максиму Кривош3, который 21 июля захватил заложников в Луцке, а 23 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Вечером того же дня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сообщника "луцкого террориста" задержали в Харькове.