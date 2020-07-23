Запобіжний захід ймовірному спільнику "луцького терориста" обиратимуть завтра - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Суд у Харкові завтра обиратиме запобіжний захід ймовірному спільнику Максима Кривоша, який у вівторок захопив заручників в автобусі в Луцьку. Про це УНН повідомив прессекретар прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.
“Обиратимуть завтра”, — сказав Чубенко.
Нагадаємо, напередодні 43-річному Дмитру Михайленку було повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Обвинувачення вимагатиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Так, напередодні про підозру повідомили Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, а 23 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Ввечері того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що спільника “луцького терориста” було затримано в Харкові.