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4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

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Меру пресечения предполагаемому сообщнику "луцкого террориста" будут избирать завтра - прокуратура

Меру пресечения предполагаемому сообщнику "луцкого террориста" будут избирать завтра - прокуратура

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Суд в Харькове завтра будет избирать меру пресечения предполагаемому сообщнику Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в автобусе в Луцке. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Будут избирать завтра", - сказал Чубенко.

Напомним, накануне 43-летнему Дмитрию Михайленко было сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Обвинение требует меру пресечения в виде содержания под стражей.

Так, накануне о подозрении сообщили Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке, а 23 июля - избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Вечером того же дня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сообщника "луцкого террориста" было задержано в Харькове.

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