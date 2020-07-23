"Луцький терорист" висловився щодо видалення Зеленським записаного для нього відео

"Я думаю, відео встигли подивитися багато людей і багато завантажили його, тому, думаю, це не проблема", - повідомив Кривош перед початком судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу сьогодні.

Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

Як стало відомо, він зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Із терористом велися довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу "луцького терориста", і записав відеозвернення, на якому сказав: "Фільм "Земляне" 2005 року. Дивитися всім".

Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.

Учора, 22 липня, Кривошу повідомили про підозру за чотирма статтями. А сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.