"Луцький терорист" висловився щодо видалення Зеленським записаного для нього відео
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Максим Кривош, який 21 липня захоплював заручників у Луцьку, заявив, що не шкодує, що Президент України Володимир Зеленський видалив відео, на якому виконав його вимогу, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, відео встигли подивитися багато людей і багато завантажили його, тому, думаю, це не проблема", - повідомив Кривош перед початком судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу сьогодні.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
Як стало відомо, він зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Із терористом велися довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Глава держави навіть виконав вимогу "луцького терориста", і записав відеозвернення, на якому сказав: "Фільм "Земляне" 2005 року. Дивитися всім".
Невдовзі після цього правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими. А Максима Кривоша в результаті спецоперації затримала поліція. Опубліковане відеозвернення Зеленський з Facebook видалив.
Учора, 22 липня, Кривошу повідомили про підозру за чотирма статтями. А сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.