"Луцкий террорист" высказался по поводу удаления Зеленским записанного для него видео
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Максим Кривош, который 21 июля захватывал заложников в Луцке, заявил, что не жалеет, что Президент Украины Владимир Зеленский удалил видео, на котором исполнил его требование, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, видео успели посмотреть много людей и много загрузили его, поэтому, думаю, это не проблема", - сообщил Кривош перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения сегодня.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
Как стало известно, он позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Глава государства также выполнил требование "луцкого террориста", и записал видеообращение, в котором сказал: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".
Вскоре после этого правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живыми и невредимыми. А Максима Кривоша в результате спецоперации задержала полиция. Опубликованное видеообращение Зеленский с Facebook удалил.
Вчера, 22 июля, Кривошей сообщили о подозрении по четырем статьям. А сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.