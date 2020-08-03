“Святий дух” з Узбекистану: хронологія терористичного захоплення відділення банку у Києві

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Не шумом прибою та гарною засмагою, а терористами. Так запам’ятає літо 2020 року вся Україна. Після потрясінь у Луцьку, Полтаві, Одесі та Києві, столицею прокотилася новина про терориста, який захопив банк у середмісті. УНН відтворив хронологію події та зібрав те, що наразі відомо про терориста.

3 серпня 12:00. До поліції зателефонувала представниця АТ “Універсал Банк” з повідомленням про те, що до відділення зайшов невідомий чоловік, віком до 35 років, сказав, що в його рюкзаку знаходиться бомба та попросив викликати поліцію. Після чого працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

12:39. На своїй сторінці у соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім”. Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися. Територію правоохоронці очепили обмежувальними стрічками, та обмежили рух перехрестям вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської. На місці чергували пожежні, швидка та вибухотехнічна служба.

13:24. Чоловік, який захопив відділення банку в бізнес-центрі “Леонардо”, вимагає присутності телеканалів для відеозвернення у прямому ефірі. До терориста пускають журналістів трьох телеканалів за розпорядженням керівника спецоперації. Тим часом журналістам, які працюють ззовні забороняють проводити прямі ефіри, мовляв, це може зірвати спецоперацію.

13:52. На своїй сторінці у соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднює інформацію про особу, яка погрожує терористичним актом. Ним виявився громадянин Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н. Геращенко повідомив: “Судячи за його соціальними мережами — це психічно неврівноважена особа. Терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскілки за його ногу причеплено трос, який прив’язаний до детонатора. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції СБУ „Бумеранг“. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ. Поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки та оточенні території спецоперації”.

14:00. Одна із заручниць — Ольга Артюшенко — повідомила, що однією з умов терориста є вимога 40 тисяч гривень. Щоправда, керівниця відділенням через деякий час в коментарі журналістам спростувала дану заяву.

14:31. На офіційній сторінці у Feceвook Служба безпеки України повідомила: “В заручниках перебуває одна людина, інші — евакуйовані. Ситуація під контролем. На даний час вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід. Попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану”.

14:46. Спецназ заходить у будівлю двома групами, друга — за кілька хвилин після першої. В цей час терорист Карімов дає інтерв’ю журналістам, які зайшли до будівлі. При цьому він представився “святим духом” і вважає, що Україною і світом повинен управляти “загальносвітовий святий дух”, яким він і вирішив стати. На запитання журналістів, що у нього трапилося в житті, Карімов поставив зустрічне запитання: “А вас все влаштовує в цьому житті?”

14:52. Спецназ знешкоджує терориста. Його виводять з будівлі та садять до автівки.

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15:12. На офіційній сторінці у Feceвook Служба безпеки України повідомила: “Співробітники ЦСО „А“ СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні „Універсал банк“ в БЦ „Леонардо“. Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети”.

Відкрито кримінальне провадження за фактом терористичного акту у столиці за статтею 258 ККУ. Карімову оголосили підозру, йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти років.

Заручниця терориста розповіла про що з ним спілкувалася увесь час: “Розмовляли про погоду, про зірок, про природу, про тварин”. Розповіла, що гроші йому були не потрібні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив: “Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Тепер на нього чекає суд і багато років за гратами. За інформацією з батьківщини терориста — Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом „Олігофренія“. Це діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років. В Україні він вів до сьогоднішнього дня спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався”.

На свой сторінці в соцмережі Карімов писав про необхідність знищення усіх невірних, політиків та мусульманина, що зрадив. Поки публічна реакція з боку посольства Узбекистану в Україні відсутня.

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Розслідувати злочин буде СБУ.

“Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються мотиви скоєння злочину та можливі спільники терориста”, — повідомив представник СБУ.