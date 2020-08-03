“Святий дух” з Узбекистану: хронологія терористичного захоплення відділення банку у Києві

ukru
18:42 • 34524 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 72232 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83234 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111009 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117725 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116098 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151112 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124962 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124679 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123854 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77661 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26128 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32292 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 25682 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 27752 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77654 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102043 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82525 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151111 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50858 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58275 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107663 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125941 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125355 перегляди
Актуальне
“Святий дух” з Узбекистану: хронологія терористичного захоплення відділення банку у Києві

“Святий дух” з Узбекистану: хронологія терористичного захоплення відділення банку у Києві

Київ • УНН

 • 27427 перегляди

Що сьогодні відбувалося у центрі столиці та що відомо про затриманого терориста

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Не шумом прибою та гарною засмагою, а терористами. Так запам’ятає літо 2020 року вся Україна. Після потрясінь у Луцьку, Полтаві, Одесі та Києві, столицею прокотилася новина про терориста, який захопив банк у середмісті. УНН відтворив хронологію події та зібрав те, що наразі відомо про терориста.

3 серпня 12:00. До поліції зателефонувала представниця АТ “Універсал Банк” з повідомленням про те, що до відділення зайшов невідомий чоловік, віком до 35 років, сказав, що в його рюкзаку знаходиться бомба та попросив викликати поліцію. Після чого працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

12:39. На своїй сторінці у соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім”. Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися. Територію правоохоронці очепили обмежувальними стрічками, та обмежили рух перехрестям вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської. На місці чергували пожежні, швидка та вибухотехнічна служба.

13:24. Чоловік, який захопив відділення банку в бізнес-центрі “Леонардо”, вимагає присутності телеканалів для відеозвернення у прямому ефірі. До терориста пускають журналістів трьох телеканалів за розпорядженням керівника спецоперації. Тим часом журналістам, які працюють ззовні забороняють проводити прямі ефіри, мовляв, це може зірвати спецоперацію.

13:52. На своїй сторінці у соцмережі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднює інформацію про особу, яка погрожує терористичним актом. Ним виявився громадянин Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н. Геращенко повідомив: “Судячи за його соціальними мережами — це психічно неврівноважена особа. Терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскілки за його ногу причеплено трос, який прив’язаний до детонатора. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції СБУ „Бумеранг“. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ. Поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки та оточенні території спецоперації”.

14:00. Одна із заручниць — Ольга Артюшенко — повідомила, що однією з умов терориста є вимога 40 тисяч гривень. Щоправда, керівниця відділенням через деякий час в коментарі журналістам спростувала дану заяву.

14:31. На офіційній сторінці у Feceвook Служба безпеки України повідомила: “В заручниках перебуває одна людина, інші — евакуйовані. Ситуація під контролем. На даний час вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід. Попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану”.

14:46. Спецназ заходить у будівлю двома групами, друга — за кілька хвилин після першої. В цей час терорист Карімов дає інтерв’ю журналістам, які зайшли до будівлі. При цьому він представився “святим духом” і вважає, що Україною і світом повинен управляти “загальносвітовий святий дух”, яким він і вирішив стати. На запитання журналістів, що у нього трапилося в житті, Карімов поставив зустрічне запитання: “А вас все влаштовує в цьому житті?”

14:52. Спецназ знешкоджує терориста. Його виводять з будівлі та садять до автівки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ показала відео затримання "київського терориста"

15:12. На офіційній сторінці у Feceвook Служба безпеки України повідомила: “Співробітники ЦСО „А“ СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні „Універсал банк“ в БЦ „Леонардо“. Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети”.

Відкрито кримінальне провадження за фактом терористичного акту у столиці за статтею 258 ККУ. Карімову оголосили підозру, йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти років.

Заручниця терориста розповіла про що з ним спілкувалася увесь час: “Розмовляли про погоду, про зірок, про природу, про тварин”. Розповіла, що гроші йому були не потрібні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив: “Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Тепер на нього чекає суд і багато років за гратами. За інформацією з батьківщини терориста — Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом „Олігофренія“. Це діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років. В Україні він вів до сьогоднішнього дня спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався”.

На свой сторінці в соцмережі Карімов писав про необхідність знищення усіх невірних, політиків та мусульманина, що зрадив. Поки публічна реакція з боку посольства Узбекистану в Україні відсутня. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: чоловік постив у Facebook заклики до вбивства "невірних"

Розслідувати злочин буде СБУ.

“Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються мотиви скоєння злочину та можливі спільники терориста”, — повідомив представник СБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$86,171.80
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.42
Ethereum
$2,049.87