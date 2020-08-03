"Святой дух" из Узбекистана: хронология террористического захвата отделения банка в Киеве

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100129 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108723 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113579 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144591 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114443 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137742 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103408 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105012 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Святой дух" из Узбекистана: хронология террористического захвата отделения банка в Киеве

"Святой дух" из Узбекистана: хронология террористического захвата отделения банка в Киеве

Киев  •  УНН

 • 27425 просмотра

Что сегодня происходило в центре столицы и, что известно о задержанном террористе

КИЕВ. 3 августа. УНН. Не шумом прибоя и красивым загаром, а террористами. Так запомнит лето 2020 вся Украина. После потрясений в Луцке, Полтаве, Одессе и Киеве, столицей прокатилась новость о террористе, который захватил банк в центре. УНН воссоздал хронологию события и собрал то, что сейчас известно о террористе.

3 августа 12:00. В полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" с сообщением о том, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что в его рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. После чего работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

12:39. На своей странице в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться. Территорию правоохранители оцепили ограничительными лентами, и ограничили движение перекрестком улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. На месте дежурили пожарные, скорая и взрывотехническая служба.

13:24. Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо", требует присутствия телеканалов для видеообращение в прямом эфире. К террориста пускают журналистов трех телеканалов по распоряжению руководителя спецоперации. Между тем журналистам, которые работают извне запрещают проводить прямые эфиры, мол, это может сорвать спецоперацию.

13:52. На своей странице в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародует информацию о лице, угрожающем террористическим актом. Им оказался гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Геращенко сообщил: "Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, ведь за ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции полностью взяла на себя СБУ. Полиция помогает СБУ в охране общественной безопасности и окружении территории спецоперации".

14:00. Одна из заложниц - Ольга Артюшенко - сообщила, что одним из условий террориста является требование 40 тысяч гривен. Правда, руководитель отделением через некоторое время в комментарии журналистам опровергла данное заявление.

14:31. На официальной странице в Feceвook Служба безопасности Украины сообщила: "В заложниках находится один человек, другие - эвакуированы. Ситуация под контролем. В настоящее время принимаются меры по установлению контакта с злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод. Предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988р.н., Уроженец г. Самарканд, гражданин Узбекистана".

14:46. Спецназ заходит в здание двумя группами, вторая - через несколько минут после первой. В это время террорист Каримов дает интервью журналистам, зашедшим в здание. При этом он представился "святым духом" и считает, что Украиной и миром должен управлять "общемировой святой дух", которым он и решил стать. На вопрос журналистов, что у него случилось в жизни, Каримов задал встречный вопрос: "А вас все устраивает в этой жизни?"

14:52. Спецназ обезвреживает террориста. Его выводят из здания и сажают в машину.

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15:12. На официальной странице в Feceвook Служба безопасности Украины сообщила: "Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы".

Открыто уголовное производство по факту террористического акта в столице по статье 258 УК. Каримову объявили подозрение, ему грозит лишение свободы сроком от пяти лет. 

Заложница террориста рассказала о чем с ним общалась все время: "Говорили о погоде, о звездах, о природе, о животных". Рассказала, что деньги ему были не нужны.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил: "Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Теперь его ждет суд и много лет за решеткой. По информации родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался".

На свой странице в соцсети Каримов писал о необходимости уничтожения всех неверных, политиков и мусульманина, что предал. Пока публичная реакция со стороны посольства Узбекистана в Украине отсутствует.

Расследовать преступление будет СБУ. 

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения преступления и возможные сообщники террориста ", - сообщил представитель Службы безопасности.

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