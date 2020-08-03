СБУ показала відео затримання "київського терориста"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати бізнес-центр у Києві, передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал спецслужби.
Так, на відео видно, як декілька силовиків виводять із будівлі бізнес-центру затриманого.
"Затримання зловмисника співробітниками ЦСО (Центр спеціальних операцій - ред.) "А" СБУ", - йдеться у підписі відеозапису.
Як повідомляв УНН, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.
Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив'язаний трос, який з'єднував його з детонатором. І якщо його вб'ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: чоловік постив у Facebook заклики до вбивства "невірних"
У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.
За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.