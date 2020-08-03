СБУ показала видео задержания "киевского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания мужчины, который угрожал взорвать бизнес-центр в Киеве, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал спецслужбы.
Так, на видео видно, как несколько силовиков выводят из здания бизнес-центра задержанного.
"Задержание злоумышленника сотрудниками ЦСО (Центр специальных операций - ред.) "А" СБУ", - говорится в подписи видеозаписи.
Как сообщал УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.
Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, детонирует взрывчатка в его рюкзаке.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
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В Киеве была введена спецоперация, которой руководил СБУ. В конце концов мужчину захватили живым, взрыва не произошло.
По факту теракта открыто уголовное производство.