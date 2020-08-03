У МВС прокоментували зв'язок "київського" та "луцького" терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, чи пов'язані між собою "луцький терорист" Максим Кривош та "київський терорист" Сухроб Карімов. Про це Геращенко розповів в коментарі журналісту УНН.
На питання чи пов’язані між собою “луцький” та “київський терорист”, заступник очільника МВС відповів: “не пов’язані”.
Нагадаємо, раніше сьогодні у столичному бізнес-центрі “Леонардо” чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.
Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.
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Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.
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У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.
За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.
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