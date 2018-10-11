В Минздраве рассказали, кому противопоказана вакцина от гриппа

"К безусловным противопоказаниям принадлежит гиперчувствительность к любому из компонентов вакцины - в частности к куриному мясу и куриному белку, поскольку вакцина производится на куриных эмбрионах. Кроме того, к противоказаниям принадлежит недостаточный вес тела - меньше, чем возрастные особенности, пациенты с острыми болезнями и повышенная температура (тела - ред.) вещее 38 градусов, а также период выздоровления", - отметил чиновник.



По его словам, кроме того, ряд противопоказаний может обнаружить у пациента врач, поэтому консультация медика перед вакцинацией обязательна.



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При этом он добавил, что, в частности, прививки против гриппа детям от 6 месяцев можно делать одновременно с введением других - плановых - вакцин. Кроме того, не является противопоказанием период восстановления организма после оперативного вмешательства, поскольку, наоборот, в это время иммунитет пациента является ослабленным и требует более усиленной защиты.



Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели текущего месяца, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.



Первая партия вакцин в 350 тыс. доз уже поступила в аптечные сети и к концу месяца появится в продаже.