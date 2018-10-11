У МОЗ розповіли, кому протипоказана вакцина від грипу

"До безумовних протипоказань належить гіперчутливість до будь-якого з компонентів вакцини – зокрема до курячого м'яса і курячого білка, оскільки вакцина виробляється на курячих ембріонах. Крім того, до пропоказань належить недостатня вага тіла – менше, ніж вікові особливості, пацієнти з гострими хворобами і підвищена температура (тіла – ред.) віще 38 градусів, а також період одужання", - зазначив чиновник.



За його словами, крім того, низку протипоказань може виявити в пацієнта лікар, тому консультація медика перед вакцинацією обов’язкова.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ дали пораду, коли вакцинуватися від грипу



При цьому він додав, що, зокрема, щеплення проти грипу дітям від 6 місяців можна роботи одночасно із введенням інших – планових – вакцин. Крім того, не є протипоказанням період відновлення організму після оперативного втручання, оскільки, навпаки, в цей час імунітет пацієнта є послабленим і потребує більш посиленого захисту.



Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, протягом першого тижня поточного місяця, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 052 людини. З них 71,2% - діти віком до 17 років.



Перша партія вакцин в 350 тис. доз вже надійшла до аптечних мереж і до кінця місяця з'явиться в продажу.