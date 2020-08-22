В Минске найден мертвым еще один демонстрант
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Мужчина, который с 12 августа числился пропавшим без вести, сегодня был найден мертвым. Тело Никиты Кривцова обнаружили в лесу в Партизанском районе Минска со следами побоев, сообщает "Наша Нива", передает УНН.
Поисково-спасательный отряд “Ангел” подтверждает эту информацию, но не называет обстоятельств гибели.
Никите Кривцову было 28 лет. Семья искала его 10 суток. Связь с ним пропала 12 августа.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о протестах в Беларуси, что все идет по плану “цветных революций”.
Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко пообещал в ближайшие дни решить сутуацию в Беларуси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол избиркома