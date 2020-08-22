У Мінську знайден мертвим ще один демонстрант
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Чоловік, який з 12 серпня значився зниклим без вісті, сьогодні був знайдений мертвим. Тіло Микити Кривцова виявили в лісі в Партизанському районі Мінська зі слідами побоїв, повідомляє “Наша Нива”, передає УНН.
Пошуково-рятувальний загін “Ангел” підтверджує цю інформацію, але не називає обставин загибелі.
Микиті Кривцову було 28 років. Сім’я шукала його 10 діб. Зв’язок з ним зник 12 серпня.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав про протести в Білорусі, що все йде за планом “кольорових революцій”.
Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко пообіцяв у найближчі дні вирішити сутуацію у Білорусі.
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