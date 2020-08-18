У Білорусі знайшли мертвим директора музею, який відмовився підписувати протокол виборчкому

"Директора вовковиського музею, який відмовився підписати протокол і пропав, знайшли мертвим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Костянтин Шишмаков, директор Вовковиського військово-історичного музею імені Багратіона, пропав 15 серпня. Він відмовився підписувати протокол виборчої комісії, подзвонив дружині близько 17:00 і сказав: "Я тут працювати більше не буду, їду додому". Але додому він так і не приїхав.



Нагадаємо, після виборів президента Білорусі, в яких переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко, міжнародна спільнота виступила проти його результатів. В тому числі Великобританія не визнає результатів виборів, що пройшли в Республіці Білорусь. Латвія, Литва та Естонія закликали провести нові, "вільні та чесні" вибори президента в Білорусі.

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Додамо, що Лукашенко виключив можливість проведення повторних виборів.