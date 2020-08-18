В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол избиркома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Беларуси нашли мертвым директора волковысского музея Константина Шишмакова, который отказался подписать протокол избирательной комиссии, а позже пропал, сообщает УНН, ссылаясь на TUT.by.
"Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой он так и не приехал.
Напомним, после выборов президента Беларуси, в которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко, международное сообщество выступило против его результатов. В том числе, Великобритания не признает результатов выборов, прошедших в Республике Беларусь. Латвия, Литва и Эстония призвали провести новые, "свободные и честные" выборы президента в Беларуси.
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Добавим, что Лукашенко исключил возможность проведения повторных выборов.