В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол избиркома

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84907 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102224 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127200 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107604 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127666 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101330 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102137 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол избиркома

В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол избиркома

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Беларуси нашли мертвым директора волковысского музея Константина Шишмакова, который отказался подписать протокол избирательной комиссии, а позже пропал, сообщает УНН, ссылаясь на TUT.by.

"Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой он так и не приехал.

Напомним, после выборов президента Беларуси, в которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко, международное сообщество выступило против его результатов. В том числе, Великобритания не признает результатов выборов, прошедших в Республике Беларусь. Латвия, Литва и Эстония призвали провести новые, "свободные и честные" выборы президента в Беларуси.

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Добавим, что Лукашенко исключил возможность проведения повторных выборов.

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