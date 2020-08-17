Лондон не признает результатов выборов в Беларуси - МИД Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Великобритания не признает результатов выборов, прошедших в Республике Беларусь 9 августа, заявил глава британской дипломатии Доминик Рааб. Его заявление в понедельник опубликовал МИД страны, передает УНН.
"Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не воспринимает такие результаты", - заявил Рааб.
По его словам, с помощью ОБСЕ необходимо срочно провести независимое расследование "недостатков, которые сделали выборы несправедливыми", а также расследовать последующие за ними "ужасные репрессии".
"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее МИД Украины констатировал, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.