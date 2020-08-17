Лондон не визнає результатів виборів у Білорусі - МЗС Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Велика Британія не визнає результатів виборів, що пройшли у Республіці Білорусь 9 серпня, заявив глава британської дипломатії Домінік Рааб. Його заяву у понеділок опублікувало МЗС країни, передає УНН.
"Світ з жахом спостерігав за насильством, використовуваним білоруською владою для придушення мирних протестів, що послідували за фальсифікованими президентськими виборами. Велика Британія не сприймає такі результати", - заявив Рааб.
За його словами, за допомогою ОБСЄ необхідно терміново провести незалежне розслідування щодо "недоліків, які зробили вибори несправедливими", а також розслідувати послідуючі за ними "жахливі репресії".
"Велика Британія буде працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягти до відповідальності білоруську владу", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше МЗС України констатувало, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри у білоруському суспільстві.