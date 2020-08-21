Лукашенко пообіцяв у найближчі дні вирішити сутуацію в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у найближчі дні вирішить сутуацію в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на БЕЛТА.
"У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив Лукашенко.
Як повідомлялося, Москва готова зробити "все можливе" для "врегулювання" ситуації в Білорусі, якщо керівництво республіки цього захоче.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
Після цього в Білорусі почалися протести, зокрема 20 серпня в центрі Мінська зібралися близько 20 тис. осіб.