Лукашенко пообещал в ближайшие дни решить сутуацию в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит сутуацию в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЕЛТА.
"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко.
Как сообщалось, Москва готова сделать "все возможное" для "урегулирования" ситуации в Беларуси, если руководство республики этого захочет.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
После этого в Беларуси начались протесты, в том числе 20 августа в центре Минска собрались около 20 тыс. человек.