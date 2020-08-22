Лукашенко о протестах в Беларуси: все идет по плану "цветных революций"

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану "цветных революций" с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", - заявил Лукашенко.

По его словам, "оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей и надавить на внешней границе". Он добавил, что одновременно с этим идет "активизация протестных настроений и бандитизма в обществе".

"Речь идет о финансировании, вытягивания нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил белорусский лидер.

Также указывается, что Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием приложить все усилия "с принятием жестких мер по защите территориальной целостности страны".

Как сообщалось ранее в УНН, в ООН обеспокоены пытками в Беларуси и гибелью людей во время протестов.