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Лукашенко о протестах в Беларуси: все идет по плану "цветных революций"

Киев • УНН

 • 22811 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Против Беларуси используют сценарий "цветных революций", особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно, передает "БЕЛТА", информирует УНН.

Лукашенко о протестах в Беларуси: все идет по плану "цветных революций"

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану "цветных революций" с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", - заявил Лукашенко.

По его словам, "оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей и надавить на внешней границе". Он добавил, что одновременно с этим идет "активизация протестных настроений и бандитизма в обществе".

"Речь идет о финансировании, вытягивания нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил белорусский лидер.

Также указывается, что Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием приложить все усилия "с принятием жестких мер по защите территориальной целостности страны".

Как сообщалось ранее в УНН, в ООН обеспокоены пытками в Беларуси и гибелью людей во время протестов.

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