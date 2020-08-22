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В ООН занепокоєні тортурами у Білорусі та загибеллю людей під час протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В ООН продовжують стежити за подіями в Білорусі, яка стала осередком протестів і страйків після президентських виборів. Про це йдеться у заяві прессекретаря Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) Ліз Тросселл, опублікованій на сайті організації, передає УНН.

В ООН занепокоєні тортурами у Білорусі та загибеллю людей під час протестів

“Відзначимо, що більшість з декількох тисяч чоловік, які були затримані в зв’язку з акціями протесту, в даний час звільнені. Однак ми як і раніше серйозно стурбовані тим, що, згідно з повідомленнями, понад 100 чоловік все ще утримуються під вартою, в тому числі близько 60 осіб, які звинувачуються в скоєнні злочинних діянь, які можуть спричинити за собою суворі міри покарання у вигляді тюремного ув’язнення в зв’язку з їх участю в мирних демонстраціях”, — заявила Троссел.

За її словами, до ООН продовжують надходити повідомлення про затримання людей у Білорусі.

“Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх тих, хто був незаконно чи довільно затриманий, і припинити затримувати людей за здійснення ними своїх прав на свободу вираження думок і свободу мирних зібрань. Ми особливо стурбовані тим, що доля і місцезнаходження як мінімум восьми осіб залишається невідомою. Всі вони зникли після початку протестів 9 серпня”, — зазначила Троссел.

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Вона підкреслила, що через масові затримання протестувальників у Білорусі в ООН немає повної інформації щодо всіх затриманих.

“Як і раніше надходять повідомлення про широкомасштабні тортури і жорстоке поводження з людьми, в тому числі з журналістами і особливо з дітьми, під час арештів і утримання під вартою. Тому ми стурбовані тим, що, як повідомляється, до сих пір не було вжито жодних заходів для розслідування цих повідомлень з метою притягнення винних до відповідальності”, — заявила представник ООН.

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Вона нагадала білоруській владі про абсолютну заборону тортур і закликала до проведення ретельних розслідувань всіх тверджень про порушення прав людини.

“У їх числі загибель чотирьох осіб в результаті травм, отриманих ними під час протестів. Жертви мають право на відшкодування шкоди”, — наголосила Троссел.

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Як повідомляв УНН, у мінському госпіталі помер чоловік з Бреста Геннадій Шутов, у якого нібито силовики вистрілили на протестах. Геннадій — третя жертва акцій протесту після президентських виборів в Білорусі.

Першою став Олександр Тарайковський, загиблий 10 серпня у Мінську. Днями в Гомелі поховали 25-річного чоловіка, якого знайшли загиблим після затримання в Гомелі 9 серпня, коли він їхав до своєї дівчини.

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