Протесты в Беларуси: после задержания силовиками умер 25-летний житель Гомеля

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81605 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101628 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126258 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107114 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127066 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101171 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102002 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104023 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101945 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

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Протесты в Беларуси: после задержания силовиками умер 25-летний житель Гомеля

Протесты в Беларуси: после задержания силовиками умер 25-летний житель Гомеля

Киев  •  УНН

 • 15921 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В больнице скончался 25-летний житель Гомеля Александр Чуприна, которого ранее задержали силовики. Об этом пишет белорусское издание "Радио Свобода" и Tut.by, передает УНН.

“Саша был в одном из автозаков ... Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге”, — плачет его мама.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

“Он кричал, просил о помощи ... А конвой признал его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, что рядом с психиатрией ... там Саше помогли, но не спасли, потому что, как мне сказали, когда его уже доставили в больницу, наступила клиническая смерть”, — говорит мать.

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“Мне отказались показать это, я думаю, его сильно избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, — пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что это мерзкое правительство убило моего сына”, — говорит мать.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Следственного комитета по Гомельской области, сейчас расследуется смерть 25-летнего гомельчанина. Ранее следователи установили, что он был задержан полицией за активное участие в несанкционированном массовом митинге, за что был приговорен к 10 суткам лишения свободы.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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