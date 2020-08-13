Протесты в Беларуси: после задержания силовиками умер 25-летний житель Гомеля

“Саша был в одном из автозаков ... Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге”, — плачет его мама.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

“Он кричал, просил о помощи ... А конвой признал его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, что рядом с психиатрией ... там Саше помогли, но не спасли, потому что, как мне сказали, когда его уже доставили в больницу, наступила клиническая смерть”, — говорит мать.

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“Мне отказались показать это, я думаю, его сильно избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, — пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что это мерзкое правительство убило моего сына”, — говорит мать.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Следственного комитета по Гомельской области, сейчас расследуется смерть 25-летнего гомельчанина. Ранее следователи установили, что он был задержан полицией за активное участие в несанкционированном массовом митинге, за что был приговорен к 10 суткам лишения свободы.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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