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Через протести та насилля в Білорусі масово звільняються працівники державних ЗМІ

Через протести та насилля в Білорусі масово звільняються працівники державних ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Білорусі через насильство проти демонстрантів з державних телеканалів країни звільнилися декілька ведучих та журналістів. Про це працівники ЗМІ повідомили колегам та в соцмережах, пише УНН.

"У світлі новин про масові протести, які проходять по всій країні ось уже більше трьох днів, білоруські журналісти починають йти з державних телеканалів і радіостанцій. Тільки за вчора і сьогодні звільнилися вісім співробітників, серед них – журналісти "Білорусь 1", СТБ, Першого каналу білоруського радіо", – повідомляє Tut.by

Про своє звільнення повідомили ведучий Агенства телевізійних новин Білорусі Сергій Козлович, ведуча телешоу "Доброго ранку, Білорусь!" на телеканалі "Білорусь 1" Віра Каретникова, ведучі каналу ОНТ Євген Перлін та Ольга Богатиревич. У відеозверненні про своє звільнення повідомив ведучий військової програми "Арсенал" Володимир Бурко.

За інформацією кількох джерел Tut.by, 12 серпня заяви про звільнення написали працівники Першого каналу білоруського радіо. Це ведучий передачі "Радиёфакт" та інших Олександр Шустер і журналіст Тетяна Філіпченко.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту із приводу виборів президента країни, які широко вважають нечесними. Як повідомило посольство України в Мінську, українські консули в курсі справи про затримання українськиї правозахисників у Білорусі. Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.

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