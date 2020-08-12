У МЗС Данії відреагували на напад на данського журналіста в Білорусі

"Я тільки що почув про напад на данського журналіста в Білорусі. Це абсолютно неприпустимо. Данія засуджує напад сил безпеки білоруського режиму на пресу і мирних демонстрантів. Данія має намір підняти це питання в ЄС: на ці дії необхідно дати чітку, колективну і послідовну відповідь", – заявив голова МЗС Данії.

Як повідомляв УНН, у Білорусі на акціях протесту затримали 9 українців. Пізніше у МЗС підтвердили затримання ще двох українців у Мінську. Пізніше повідомлялось, що під час обшуку у правозахисниці з Білорусі силовики шукали речі затриманих українців.

Нагадаємо, 15 серпня Євросоюз проведе екстрений саміт для обговорення ситуації в Білорусі. Не виключено, що на ньому приймуть рішення про санкції щодо президента Олександра Лукашенка і керівників правоохоронних органів Білорусі.