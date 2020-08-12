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У МЗС Данії відреагували на напад на данського журналіста в Білорусі

У МЗС Данії відреагували на напад на данського журналіста в Білорусі

Київ • УНН

 • 12815 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Білоруські правоохоронці напали на данського журналіста. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Епе Кофад, пише білоруське "Радіо Свобода", передає УНН.

"Я тільки що почув про напад на данського журналіста в Білорусі. Це абсолютно неприпустимо. Данія засуджує напад сил безпеки білоруського режиму на пресу і мирних демонстрантів. Данія має намір підняти це питання в ЄС: на ці дії необхідно дати чітку, колективну і послідовну відповідь", – заявив голова МЗС Данії.

Як повідомляв УНН, у Білорусі на акціях протесту затримали 9 українців. Пізніше у МЗС підтвердили затримання ще двох українців у Мінську. Пізніше повідомлялось, що під час обшуку у правозахисниці з Білорусі силовики шукали речі затриманих українців.

Нагадаємо, 15 серпня Євросоюз проведе екстрений саміт для обговорення ситуації в Білорусі. Не виключено, що на ньому приймуть рішення про санкції щодо президента Олександра Лукашенка і керівників правоохоронних органів Білорусі.

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