В МИД Дании отреагировали на нападение на датского журналиста в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Белорусские правоохранители напали на датского журналиста. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Эпе Кофад, пишет белорусское "Радио Свобода", передает УНН.
“Я только что услышал о нападении на датского журналиста в Беларуси. Это совершенно недопустимо. Дания осуждает нападение сил безопасности белорусского режима на прессу и мирных демонстрантов. Дания намерена поднять этот вопрос в ЕС, на эти действия необходимо дать четкий, коллективный и последовательный ответ”, — заявил глава МИД Дании.
Как сообщал УНН, в Беларуси на акциях протеста задержали 9 украинцев. Позже в МИД подтвердили задержание еще двух украинцев в Минске. Как сообщили в ассоциации журналистов Беларуси, во время обыска у белорусской правозащитницы, силовики искали вещи задержанных украинцев.
Напомним, 15 августа Евросоюз проведет экстренный саммит для обсуждения ситуации в Беларуси. Не исключено, что на нем примут решение о санкциях в отношении президента Александра Лукашенко и руководителей правоохранительных органов Беларуси.