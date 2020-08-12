В МИД Дании отреагировали на нападение на датского журналиста в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86496 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102484 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127610 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107813 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127957 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101388 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102187 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
В МИД Дании отреагировали на нападение на датского журналиста в Беларуси

В МИД Дании отреагировали на нападение на датского журналиста в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Белорусские правоохранители напали на датского журналиста. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Эпе Кофад, пишет белорусское "Радио Свобода", передает УНН.

“Я только что услышал о нападении на датского журналиста в Беларуси. Это совершенно недопустимо. Дания осуждает нападение сил безопасности белорусского режима на прессу и мирных демонстрантов. Дания намерена поднять этот вопрос в ЕС, на эти действия необходимо дать четкий, коллективный и последовательный ответ”, — заявил глава МИД Дании.

Как сообщал УНН, в Беларуси на акциях протеста задержали 9 украинцев. Позже в МИД подтвердили задержание еще двух украинцев в Минске. Как сообщили в ассоциации журналистов Беларуси, во время обыска у белорусской правозащитницы, силовики искали вещи задержанных украинцев.

Напомним, 15 августа Евросоюз проведет экстренный саммит для обсуждения ситуации в Беларуси. Не исключено, что на нем примут решение о санкциях в отношении президента Александра Лукашенко и руководителей правоохранительных органов Беларуси.

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