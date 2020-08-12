Екстрений саміт ЄС через ситуацію у Білорусі збереться у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ініційований Польщею екстрений саміт міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації у Білорусі після президентських виборів збереться у п'ятницю, передає УНН із посиланням на повідомлення у Twitter польського МЗС.
"У відповідь на прохання Польщі, у цю п'ятницю міністри закордонних справ ЄС проведуть спеціальну відеоконференцію, на якій обговорять ситуацію у Білорусі", - повідомляє міністерство.
Відзначається, що зустріч міністрів у п'ятницю також буде присвячена ситуації у Туреччині, Венесуелі і подій у Лівані.
Нагадаємо, уряд Польщі закликав скликати екстрений саміт Європейського Союзу щодо ситуації у Білорусі після застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів.
Як повідомлялося раніше в УНН, МВС Білорусі заявило про затримання "координаторів протесту".
Також у ЄС вивчають можливість санкцій проти Білорусі.
In response to Poland's request, this Friday #EU Foreign Ministers will hold a special video conference to discuss the situation in #Belarus.
Friday's meeting will also focus on Turkey, Venezuela and events in Lebanon.