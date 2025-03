Екстрений саміт ЄС через ситуацію у Білорусі збереться у п'ятницю

"У відповідь на прохання Польщі, у цю п'ятницю міністри закордонних справ ЄС проведуть спеціальну відеоконференцію, на якій обговорять ситуацію у Білорусі", - повідомляє міністерство.

Відзначається, що зустріч міністрів у п'ятницю також буде присвячена ситуації у Туреччині, Венесуелі і подій у Лівані.

Нагадаємо, уряд Польщі закликав скликати екстрений саміт Європейського Союзу щодо ситуації у Білорусі після застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів.

Як повідомлялося раніше в УНН, МВС Білорусі заявило про затримання "координаторів протесту".

Також у ЄС вивчають можливість санкцій проти Білорусі.

