Экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси соберется в пятницу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Инициированный Польшей экстренный саммит министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси после президентских выборов соберется в пятницу, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter польского МИДа.
"В ответ на просьбу Польши в эту пятницу министры иностранных дел ЕС проведут специальную видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Беларуси", - сообщает министерство.
Отмечается, что встреча министров в пятницу также будет посвящена ситуации в Турции, Венесуэле и событиям в Ливане.
Напомним, правительство Польши призвало созвать экстренный саммит Европейского Союза по ситуации в Беларуси после применения силы правоохранителями против демонстрантов.
Как сообщалось ранее в УНН, МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов протеста".
Также в ЕС изучают возможность санкций против Беларуси.
In response to Poland's request, this Friday #EU Foreign Ministers will hold a special video conference to discuss the situation in #Belarus .
Friday's meeting will also focus on Turkey, Venezuela and events in Lebanon.