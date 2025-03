Экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси соберется в пятницу

"В ответ на просьбу Польши в эту пятницу министры иностранных дел ЕС проведут специальную видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Беларуси", - сообщает министерство.

Отмечается, что встреча министров в пятницу также будет посвящена ситуации в Турции, Венесуэле и событиям в Ливане.

Напомним, правительство Польши призвало созвать экстренный саммит Европейского Союза по ситуации в Беларуси после применения силы правоохранителями против демонстрантов.

Как сообщалось ранее в УНН, МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов протеста".

Также в ЕС изучают возможность санкций против Беларуси.

In response to Poland's request, this Friday #EU Foreign Ministers will hold a special video conference to discuss the situation in #Belarus .



Friday's meeting will also focus on Turkey, Venezuela and events in Lebanon.

- Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) August 12, 2020