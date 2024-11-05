НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) неоднократно нарушали презумпцию невиновности, на что указывают многочисленные случаи публичных заявлений, которые формировали впечатление о виновности фигурантов еще до завершения судебного процесса. Эти данные приведены в Теневом отчете к разделу 23 «Правосудие и фундаментальные права» Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций, передает УНН.

Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически «назначали» фигурантов виновными. Такая коммуникация, подрывающая основы правосудия, формирует предубеждения в обществе и побуждает к ошибочным выводам еще до вынесения окончательного приговора судом.

Однако, несмотря на зафиксированные судьями случаи нарушений, со стороны НАБУ не было никакой публичной реакции. Кроме того, Управление внутреннего контроля НАБУ также не приняло никаких мер по дисциплинарной ответственности, оставляя подобные случаи без внимания. Это вызывает вопросы относительно контроля за действиями детективов и соответствия их поведения этическим и правовым стандартам.

Общественные организации призывают к конкретизации оснований для дисциплинарной ответственности и усилению контроля, что должно обеспечить соблюдение принципов правосудия и предотвратить дальнейшие нарушения презумпции невиновности.

Эта проблема указывает на необходимость изменений и повышения стандартов деятельности антикоррупционных органов, чтобы гарантировать справедливость и законность в борьбе с коррупцией в Украине.

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Презумпция невиновности - это один из фундаментальных принципов правового государства, который предусматривает, что каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Однако, в своей деятельности НАБУ нередко нарушает этот принцип, публично обвиняя подозреваемых и фактически формируя общественное мнение еще до судебного разбирательства.

Экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам в комментарии УНН отметил, что, нарушая презумпцию невиновности, антикоррупционные органы пытаются сместить акцент о результатах своей деятельности с таких, которые ожидает общество на промежуточные этапы следствия.

Заявления о необъективности и политической ангажированности детективов НАБУ в своих расследованиях звучали неоднократно. Однако, в последнее время они начали звучать из уст руководства бюро. Причиной этому стало то, что антикоррупционеры начали расследование против уже бывшего первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Он, только после того, как оказался по ту сторону следствия, признал наличие серьезных проблем при расследовании, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении «внешних целей».

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ и в деле против бывшего министра агрополитики Николая Сольского. В частности, Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ за заявления по этому делу, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей же причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.