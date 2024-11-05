В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ
Киев • УНН
В Курской области произошли первые боевые столкновения ВСУ с северокорейскими военными. По данным Зеленского, в регионе уже находится 11 тысяч военных КНДР.
Вооруженные силы Украины провели первые боевые столкновения с военными из КНДР в курской области.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Пока что речь не идет о крупных соединениях. Но первые столкновения - да, произошли
Дополнение
Вчера, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в курскую область рф прибыло уже 11 тыс. военных КНДР, а партнеры до сих пор не отреагировали на это.
Главное управление разведки сообщало, что россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, oвооружив их «по-пехотному» - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию.