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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

Киев  •  УНН

12:06 • 4344 просмотра

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В Курской области произошли первые боевые столкновения ВСУ с северокорейскими военными. По данным Зеленского, в регионе уже находится 11 тысяч военных КНДР.

Вооруженные силы Украины провели первые боевые столкновения с военными из КНДР в курской области.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Пока что речь не идет о крупных соединениях. Но первые столкновения - да, произошли

- сообщил источник издания. 

Дополнение

Вчера, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в курскую область рф прибыло уже 11 тыс. военных КНДР, а партнеры до сих пор не отреагировали на это.

Главное управление разведки сообщало, что россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, oвооружив их «по-пехотному» - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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