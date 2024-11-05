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Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Киев  •  УНН

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Елена и Юлия Соседок признаны потерпевшими в уголовном производстве против Александра Зимы. Дело касается вмешательства главного юриста НБУ в судебные иски банка «Конкорд» на сумму 63,5 млн грн.

Соучредителей банка «Конкорд» Елену и Юлию Соседок официально признали потерпевшими в уголовном производстве против главного юриста Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы. Это свидетельствует о признании потенциального ущерба, нанесенного им действиями чиновника.

Признание Елены и Юлии Соседок потерпевшими в уголовном производстве против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы автоматически означает, что следствие официально признает наличие возможного ущерба, причиненного им действиями чиновника. Это важный юридический шаг, ведь статус потерпевших предоставляется только при условии, что был нанесен моральный, материальный или иной ущерб.

Таким образом, признание сестер Соседок потерпевшими фактически подтверждает, что их претензии относительно незаконных действий чиновника Национального банка имеют основания, и следствие рассматривает их серьезно.

Стоит отметить, что получение статуса потерпевших позволяет Елене и Юлии Соседке активнее отстаивать свои права по делу. Теперь соучредители «Конкорда» смогут заявлять ходатайства о дополнительных следственных действиях. Они, в частности, могут требовать проведения новых допросов, экспертиз и получения документов, которые, по их мнению, важны для установления правды в деле.

Кроме того, потерпевшие могут принимать активное участие в судебном процессе - они имеют право присутствовать во время судебных заседаний и участвовать в процессе наравне с другими сторонами уголовного производства.

Елена и Юлия Соседки также имеют право требовать компенсации убытков в случае доказательства вины Зимы, потому что потерпевшие могут претендовать на возмещение убытков, причиненных действиями обвиняемого.

Бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец, объяснил значение получения процессуального статуса «потерпевший» в уголовном производстве.

У потерпевшего больше процессуальных полномочий, чем у свидетеля. Потерпевший имеет право заявлять ходатайства следователю и прокурору о проведении дополнительных следственных действий для выяснения определенных обстоятельств. Следователи более серьезно подходят к расследованию дела, когда определен круг потерпевших

- сказал он.

Признание их потерпевшими предоставляет сестрам Соседкам более широкие возможности для защиты своих прав как на этапе досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства.

Суть дела

Уголовное производство было открыто из-за письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи, вероятно, будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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