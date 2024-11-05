Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума в очередной раз отметила свою "роль" в разоблачении коррупционных схем в МСЭК, вспомнив свою деятельность в 2020 году в Фонде социального страхования как начало этой борьбы, пишет УНН.

Детали

В своей заметке в тг-канале, председатель АРМА сообщила о масштабах выявленных активов, принадлежащих сотрудникам МСЭК. Она отметила, что большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны рф против Украины и оформлено на близких им лиц.

По ее словам, работники АРМА уже разыскали первые активы пяти фигурантов этих уголовных производств и их окружения:

- 128 единиц жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы);

- 140 земельных участков (с целевым назначением, в частности, для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства);

- 30 автомобилей (среди которых автомобили премиального класса, такие как Lexus, Tesla и т.д.);

- корпоративные права на общую сумму более 20 млн гривен (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании);

- миллионы гривен на счетах в банках;

- оружие.

Как и раньше, Елена Дума не оставила без внимания собственный вклад в борьбу с коррупцией в МСЭК.

"Напомню, что еще в 2020 году, возглавив Дирекцию Фонда социального страхования, начала разоблачать и бороться с такими коррупционными схемами. Циничное продолжение, которое не должно иметь места в обществе, которое желает очиститься и победить врага-агрессора. Коррупция - будет преодолена. Украина - победит", - с гордостью сообщила Дума.

Несмотря на это, публичных доказательств, что именно ее деятельность стала решающей в борьбе с коррупцией в МСЭК, не предоставляется.

Это не первый случай, когда Елена Дума присваивает заслуги за ликвидацию коррупционных схем в МСЭК. Ранее она намекала, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в МСЭК. Тогда глава АРМА не только описала свой "героический путь" борьбы с коррупцией, но и косвенно приписала себе заслуги за ликвидацию медицинских комиссий.

Добавим

Недавно в Украине разгорелся громкий скандал из-за разоблачения на коррупционных схемах руководителей областных МСЭК. Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Во исполнение требования Зеленского, с 1 января 2025 года в Украине планируют полностью ликвидировать МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Сейчас функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.