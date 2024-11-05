Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Для того, чтобы реализовать функцию по разводу в приложении «Дія» необходимы законодательные изменения, поэтому эта услуга больше в анализе. По состоянию на сейчас над этой услугой еще технически не работают. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач.

На вопрос, разрабатывается ли в «Дії» функция по разводу онлайн, Ткач ответила: «Мы наблюдаем, что у пользователей был спрос на эту услугу, мы постоянно обращаем на это внимание. Но для того, чтобы это реализовать необходимы законодательные изменения, техническая реализация, поэтому эта услуга больше в анализе. Возможно пройдет время и это появится в «Дії». Но, по состоянию на сейчас, мы над этой услугой еще технически не работаем».

Дополнение

Ранее Ткач сообщала, что в Минцифре допускают, что в «Дії» может появиться функция развода.

Сейчас развестись украинцы могут через ЗАГС или суд, но подать заявление на развод можно онлайн.

1 ноября вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что через приложение «Дія» поженилось 700 пар, 7 тыс. подали заявку.