Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

08:26 • 7426 просмотра

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Эксперты предупреждают о возможных ограничениях электроснабжения в Украине из-за российских атак и похолодания. Энергетическая система страны потеряла более 9 ГВт мощности после августовских обстрелов.

На фоне натиска воздушных атак оккупантов, эксперты предупреждают о вероятных сценариях прохождения холодных месяцев энергетической системой Украины.

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

Резкое похолодание и возможные новые разрушительные удары по энергетической системе провоцируют ситуацию, согласно которой Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии в течение значительной части суток. Соответственно оценку разделяют независимые эксперты и союзники Украины, к которым власти обращаются с просьбой о скорой помощи.

Только в конце августа ВС рф выпустили более 200 ракет и беспилотников по объектам производства электроэнергии страны; соответственно рф сократила электрогенерирующие мощности Украины более чем на 9 гигаватт, сообщает Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины.

Эксперт считает, что Украина может столкнуться со сценарием "подачи электроэнергии в промышленность и домохозяйства на 8-14 часов в день".

Александр Харченко, управляющий директор Центра исследований энергетической промышленности и советник правительства Украины по вопросам энергетики, в комментарии РоІітісо учитывает опасность резкого похолодания или попыток рф нанести разрушительные удары по ядерной энергетической системе.

В подкомитете парламента по энергетической безопасности говорят о "сложной ситуации и важности поддержки со стороны международных партнеров".

В прошлом месяце Украина обратилась за помощью к Европейскому Союзу: президент страны Владимир Зеленский предупредил в Организации Объединенных Наций, что атаки РФ могут привести к "ядерной катастрофе".

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Еще одна проблема: топливные запасы Украины сокращаются.

В 2024 году ситуация ухудшилась из-за отсутствия западных трейдеров и компаний, которые "неохотно закачивали газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательных марж", объясняет Аура Сабадус, эксперт по восточноевропейским энергетическим рынкам.

Дополнение

Украина и ее партнеры сейчас изо всех сил пытаются предотвратить худшие последствия. Еще в апреле правительство приказало ведущим энергетическим компаниям страны защитить объекты по производству энергии. Например, используются мешки с песком и габионы - металлические клетки, заполненные камнями - на нижнем уровне защиты и толстые бетонные покрытия на верхнем уровне.

Среди прочего, Украина также проявила креативность добавив для более 20 больниц по всей стране солнечные панели, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Кроме того, "энергетическое сообщество надеется привлечь 1 млрд евро финансирования от западных правительств и частных доноров до конца года, а также намерено восстановить 3 гигаватта электрической мощности к зиме", передает РоІітісо.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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