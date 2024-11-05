Армия рф ударила по Запорожью: попали по инфраструктуре, есть данные о 2 раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье, в результате чего два человека получили ранения. Масштабы разрушений сейчас устанавливаются.
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, два человека получили ранения, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.
россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры. Предварительно, ранены два человека
Масштабы разрушений, по его словам, устанавливаются.
В Запорожье прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистики5 ноября 2024, 07:42 • 7809 просмотров