Армия рф ударила по Запорожью: попали по инфраструктуре, есть данные о 2 раненых

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, два человека получили ранения, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.

россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры. Предварительно, ранены два человека - написал Федоров.

Масштабы разрушений, по его словам, устанавливаются.

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