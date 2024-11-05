В Запорожье прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Запорожье произошел взрыв, о чем сообщил председатель ОГА Иван Федоров. Перед этим было предупреждение об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
В Запорожье прогремел взрыв, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.
Детали
"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров.
Перед этим глава ОВА предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области. "Баллистика на Запорожье!" - предупреждали также в Воздушных силах ВСУ в Telegram.
В Запорожской и еще ряде областей на востоке - воздушная тревога.
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