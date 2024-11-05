Над Украиной сбили 48 дронов и 2 ракеты: детали ночной атаки рф

россия ночью атаковала Украину 79 беспилотниками и 2 ракетами Х-59/69. Уничтожено 48 дронов и обе ракеты в восьми областях Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 ноября (с 20.00 4 ноября) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область, выпустил 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48-ми вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях. 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще один - вернулся в россию