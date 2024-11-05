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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более трети вражеских атак на Кураховском направлении: как прошли сутки на фронте

Более трети вражеских атак на Кураховском направлении: как прошли сутки на фронте

Киев  •  УНН

06:28 • 6351 просмотра

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За минувшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении - 84 атаки. Враг нанес 11 авиаударов и совершил 2640 обстрелов, использовав 763 дрона-камикадзе.

Напряженной ситуация за прошедшие сутки была на Кураховском направлении, где украинские защитники отбили 84 атаки, всего на фронте произошло 230 боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 5 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 11 авиаударов, в частности, сбросил 18 КАБ. Кроме этого, совершил 2640 обстрелов, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 763 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Ситуация по направлениям:

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра и Ступочек.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение суток оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

Напряженной ситуация была на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 84 атаки позиций в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций в районах Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть вражеских атак в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки враг совершил 127 артиллерийских обстрелов населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Как указали в Генштабе, наши защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1260 оккупантов, 15 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага5 ноября 2024, 05:46 • 10919 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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