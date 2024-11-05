Еще плюс 1260 оккупантов, 15 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1260 военных, 15 танков и 29 артиллерийских систем. Общие потери РФ с начала войны достигли 701 650 человек.
За минувшие сутки на российско-украинском фронте оккупационная армия потеряла еще 1260 своих военных, а также ряд единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 701 650 (+1260) человек,
- танков - 9208 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 18 581 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 20 150 (+29) ед,
- РСЗО - 1245 (+0) ед,
- средства ППО - 996 (+2) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 309 (+29) ед,
- крылатые ракеты - 2631 (+2) ед,
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 278 (+41) ед,
- специальная техника - 3587 (+0) ед.
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