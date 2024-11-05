В Черном море рф удерживает один ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Средиземном море также есть один корабль рф с 8 ракетами «Калибр».
По состоянию на утро понедельника, 4 ноября, российская армия удерживает в Черном море один военный корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 1 судно, из них 0 двигались из пролива Босфор.
Азовское море находится под огневым контролем ВМС - Плетенчук14 октября 2024, 09:04 • 14741 просмотр