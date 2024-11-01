Утечка воды на Запорожской АЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Украине

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МАГАТЭ сообщило о небольшой утечке воды из импульсной линии на одном из шести реакторов ЗАЭС. Проводятся ремонтные работы, которые планируют завершить до конца недели.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ  Рафаэль Гросси сообщил 31 октября, что на одном из шести реакторов Запорожской АЭС обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии, соединенной с первым контуром энергоблока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

На украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии - по сути, небольшой трубы, подключенной к первому контуру энергоблока. Ожидается, что работы будут завершены в конце этой недели

- заявил Гросси.

Как сообщается, группа экспертов МАГАТЭ, размещенная на ЗАЭС, посетила энергоблок № 1 во вторник после того, как получила информацию о том, что одна из импульсных линий, которые входят в систему поддержки насоса теплоносителя реактора, дала течь и нуждается в ремонте. Для проведения этих работ необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

Сейчас сварочные работы якобы завершены и продолжается радиографическая проверка сварных швов.

"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В общем, мы определили, что регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения устойчивой ядерной безопасности, является сложной задачей для Запорожской атомной электростанции во время конфликта", - сказал генеральный директор Гросси.

Как и практически каждую неделю, команда продолжала ежедневно слышать взрывы, хотя сообщений о повреждениях на станции не поступало.

Напомним 

25 октября Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая находится под контролем российских оккупантов, второй раз за месяц потеряла подключение к единственной резервной линии электропередач с напряжением 330 киловольт (кВ). Отключение продолжалось более суток.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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