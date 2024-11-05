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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Киев  •  УНН

14:10 • 25921 просмотра

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В Броварской громаде на учете в ИРЦ находится 2256 детей с особыми образовательными потребностями. Для них создано 179 инклюзивных классов в школах и 59 групп в детсадах с соответствующей инфраструктурой.

На территории Броварской городской территориальной громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления, сообщили УНН в горсовете.

«Мы активно работаем над обеспечением в Броварской громаде надлежащего уровня инклюзии и доступности для детей с особыми образовательными потребностями, способствуя их полноценному обучению и развитию в благоприятной среде», - подчеркнули в Броварском городском совете.

Учебные заведения Броваров оборудованы пандусами для свободного передвижения детей с ограниченной мобильностью на креслах колесных или в колясках. В частности, 11 лицеев имеют пандусы, а два заведения дополнительно оборудованы лестницами для перемещения между этажами. Специально оборудованные туалеты есть в пяти учебных заведениях, в частности в Броварских лицеях № 3, 6, 7, 9 и Дворце творчества детей и юношества. Кроме того, санузел для детей с ограниченной мобильностью обустроен в укрытии лицея № 2, а лицеи № 1, 4 и 6 имеют пандусы и поручни в укрытиях.

В лицее № 6 работает внешний лифт для маломобильных групп, а лицей № 3 оснащен инклюзивным пространством «Открытый класс» с пандусом. Заведение дошкольного образования «Капитошка» может похвастаться инклюзивной площадкой с экозонами и современным спортивным полем, а также специальным пространством для занятий с детьми с особыми образовательными потребностями, оборудованным интерактивными мультимедийными панелями с сенсорной интеграцией.

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В горсовете рассказали, что для обеспечения инклюзивного обучения в 12 коммунальных учреждениях общего среднего образования действуют 179 инклюзивных классов, где учится 289 учеников с особыми образовательными потребностями. Кроме того, организованы шесть инклюзивных групп продленного дня. В дошкольных заведениях громады из 23 учреждений в 19 функционируют 59 инклюзивных групп, где учатся 141 ребенок, трое из которых имеют сопровождение ассистента.

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В каждом инклюзивном классе и группе введена должность ассистента учителя или воспитателя. Пять ассистентов учеников работают в лицеях для помощи детям с инвалидностью во время образовательного процесса.

Для 13 учеников с особыми образовательными потребностями, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечен специальный транспорт, который доставляет их к местам обучения и обратно.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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